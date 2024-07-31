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16:00, 31 июля 2024Мир

Польша разместит американские танки на границе с Белоруссией

Минобороны Польши: американские и корейские танки будут на границе с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша начала формировать на границе с Белоруссией новую дивизию, которая будет состоять из американских и корейских танков. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает TVP Info.

«В процессе создания находится 1-я пехотная дивизия Легионов. Одна из бригад дивизии будет размещена в Белостоке, на границе с Белоруссией», — отметил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что размещение дивизии является хорошей новостью для восточного фланга Североатлантического альянса. В состав подразделения входят южнокорейские К2 Black Panther, К9 Thunder и гаубицы Krab, а также американские Abrams.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша начнет операцию по защите границы с Белоруссией под кодовым названием «Безопасное Подлясье», участниками которой станут 17 тысяч военных. В частности, из 17 тысяч военных 8000 будут развернуты на самой границе, а 9000 будут находиться в резерве.

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      Дарья Устьянцева
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