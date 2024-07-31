Популярному автобренду предсказали исчезновение

SHOT: электрокары Zeekr могут исчезнуть в России через три месяца

К ноябрю 2024 года в России могут закончиться китайские электромобили марки Zeekr, а сами они вскоре подорожают на 10-15 процентов. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT-Проверка».

По его данным, продавцы уже приготовились к резкому взлету цен на эти электрокары. Есть прогнозы, что кроссовер X подорожает почти на 400 тысяч рублей, а седан ZEEKR 001 — на 550-600 тысяч рублей.

В свою очередь, аналитики рынка утверждают, что машин этой марки на российском рынке пока достаточно. Но имеющихся запасов хватит на три месяца, дальнейшие поставки — пока под вопросом.

Ранее Zeekr сообщил, что намерен удаленно блокировать нелегально вывезенные из КНР электромобили, выпущенные для внутреннего рынка. Эти меры распространятся на транспортные средства, выпущенные после 15 июля 2024 года. Если владелец машины откажется вернуть ее в Китай, то Zeekr заблокирует бортовую мультимедийную систему.

Как известно, китайская компания Zeekr ввела запрет на продажу ее электромобилей в России с 30 июня. О причинах такого решения дилерам не сообщили.