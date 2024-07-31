Посольство России в Иране прокомментировало убийство Хании

Посольство России в Иране: убийство Хании приведет к эскалации

Убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании носит политический характер и приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в посольстве России в Иране, передает ТАСС.

«Это абсолютно неприемлемое политическое преступление, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке», — заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили, что нападение на главу политбюро ХАМАС также негативно скажется на переговорах Израиля и палестинского движения по прекращению боевых действий в секторе Газа.

Ранее хуситы из йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» назвали убийство Хании террористическим преступлением.

Глава политбюро ХАМАС был убит 31 июля. Движение подтвердило гибель Хании, назвав атаку вероломной.