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13:08, 31 июля 2024Россия

Потерявшему ногу на СВО россиянину решили подарить квартиру в элитном ЖК

Ura.ru: потерявшему ногу на СВО бойцу решили подарить квартиру в Екатеринбурге

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бойцу, потерявшему ногу на специальной военной операции (СВО), Владимиру Шиковскому решили подарить квартиру в элитном жилищном комплексе (ЖК) от компании «Практика» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Ura.ru депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Мужчина попал в зону боевых действий в 2022 году, его отправили в Донецкую область. После серьезного ранения, которое привело к ампутации ноги, Шиковского наградили званием Героя России.

Несмотря на травмы, он решил продолжать военную службу. Россиянин находится на лечении и реабилитации, готовясь к установке бионического протеза, выяснило агентство.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Миронов подарил боевой нож участнику СВО, который лишился правой руки на Украине. Парламентарий подчеркнул, что намерен и в дальнейшем оказывать помощь семье российского военнослужащего.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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