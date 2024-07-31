Потерявшему ногу на СВО россиянину решили подарить квартиру в элитном ЖК

Ura.ru: потерявшему ногу на СВО бойцу решили подарить квартиру в Екатеринбурге

Бойцу, потерявшему ногу на специальной военной операции (СВО), Владимиру Шиковскому решили подарить квартиру в элитном жилищном комплексе (ЖК) от компании «Практика» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Ura.ru депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Мужчина попал в зону боевых действий в 2022 году, его отправили в Донецкую область. После серьезного ранения, которое привело к ампутации ноги, Шиковского наградили званием Героя России.

Несмотря на травмы, он решил продолжать военную службу. Россиянин находится на лечении и реабилитации, готовясь к установке бионического протеза, выяснило агентство.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Миронов подарил боевой нож участнику СВО, который лишился правой руки на Украине. Парламентарий подчеркнул, что намерен и в дальнейшем оказывать помощь семье российского военнослужащего.