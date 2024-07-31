Правительство Израиля отказалось комментировать убийство лидера ХАМАС

Официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер отказался комментировать убийство главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы не комментируем этот конкретный инцидент», — сказал спикер израильского кабмина.
Ранее Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась взять на себя ответственность за убийство Хании. «Тель-Авив не берет на себя ответственность за случившееся», — указали в пресс-службе ЦАХАЛ.
Между тем политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» описал последствия убийства одного из лидеров ХАМАС. По его мнению, это усугубит политическую ситуацию в регионе.