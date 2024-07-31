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16:12, 31 июля 2024Мир

Правительство Израиля отказалось комментировать убийство лидера ХАМАС

Reuters: в правительстве Израиля отказались комментировать убийство главы ХАМАС

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер отказался комментировать убийство главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы не комментируем этот конкретный инцидент», — сказал спикер израильского кабмина.

Ранее Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась взять на себя ответственность за убийство Хании. «Тель-Авив не берет на себя ответственность за случившееся», — указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

Между тем политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» описал последствия убийства одного из лидеров ХАМАС. По его мнению, это усугубит политическую ситуацию в регионе.

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      Глеб Бажуткин
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