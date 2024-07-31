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12:34, 31 июля 2024Мир

Перечислены последствия убийства одного из лидеров ХАМАС

Политолог Тарасов: убийство Хании усугубит ситуацию на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании усугубит политическую ситуацию на Ближнем Востоке, убежден политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Возможные последствия он описал в беседе с «Лентой.ру».

По словам политолога, произошедшее — вызов для Ирана, потому что, убив одного из лидеров ХАМАС на территории этой страны, Израиль продемонстрировал возможности своей разведки. Кроме того, это целенаправленный удар по Ирану, так как обычно Израиль уничтожает боевиков или лидеров ХАМАС, ливанского шиитского движения "Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории нейтральных стран.

Убийство вызовет большой политический резонанс, будет способствовать дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке, в частности, конкретно по израильско-иранским отношениям. Вне всякого сомнения, реакция будет негативной, повысится градус взаимных политических обвинений сторон

Станислав Тарасовполитолог

Собеседник «Ленты.ру» счел маловероятным начало вооруженного конфликта между "Хезболлой" и Израилем на этом фоне, однако не исключил увеличение частоты точечных ударов. По его мнению, перерастание конфликта в новую региональную войну сомнительно, так как эту операцию не поддерживают США, а без их поддержки Израиль не выдержит одновременно битву и с ХАМАС, и с "Хезболлой".

«Что касается самого Ирана, это прежде всего еще и удар по позиции новой концепции иранской внешней политики, которую озвучивал духовный лидер [аятолла Али] Хаменеи и новый президент [Масуд Пезешкиан]. Новое руководство выступило с призывом к Западу нормализовать отношения, при чем на вторую позицию вывели нормализацию отношений с соседними странами, имея в виду прежде всего не только арабские страны, соседние географически, но и Китай, и Россию и так далее. В этой ситуации разворот на 180 градусов на западном направлении для Ирана сейчас исключен», — заключил политолог.

Это вызов, вне всякого сомнения, но он не приведет по всем признакам к масштабной региональной войне, но усугубит политическую ситуацию в регионе, это факт

Станислав Тарасовполитолог

Лидер ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

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Представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан пообещал, что убийство главы политбюро палестинского радикального движения в Тегеране повлечет ответные меры в адрес Израиля.

О том, что Израиль за гибель Хании ждет месть, заявил и экс-главнокомандующий КСИР Мохсен Резайи.

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