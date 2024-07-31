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18:43, 31 июля 2024Ценности

Прохор Шаляпин отреагировал на появление в сети его обнаженных фото

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин отреагировал на появление в сети его обнаженных фото. Комментарий артиста приводит Regions.

Отмечается, что ранее в интернете оказались снимки, где голый певец принимает душ. Артист заявил, что не имеет отношения к их распространению, предположив, что за этим могла стоять одна из его поклонниц. При этом он отметил, что данная ситуация является стандартной для публичного человека.

«Если бы никто из звезд не сливал такие откровенные фото, то вряд ли бы мы когда-нибудь услышали о Пэрис Хилтон. Она целую пиар-кампанию раскрутила вокруг фильма для взрослых, который выложила в интернет якобы случайно. Ее резонансную выходку, как мы знаем, повторили потом модель Ким Кардашьян и даже Ксения Собчак», — высказался исполнитель.

Ранее в июле Шаляпин позагорал на отдыхе полуобнаженным и показал фото фанатам.

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      Карина Черных
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