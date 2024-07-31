Раскрыта личность погибшего при ударе по Бейруту военного

SNN: при израильском ударе по Бейруту погиб иранский военный советник

В результате израильского авиаудара по Бейруту (столица Ливана) погиб иранский военный советник Милад Бейди. Личность погибшего раскрыл телеканал SNN.

Отмечается, что Бейди жил рядом с военным руководителем движения «Хезболла» Фуадом Шукром.

Ранее стало известно, что Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране.

Израиль считает Фуада Шукра ответственным за атаку на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Израильская армия нанесла удар по пригороду Бейрута с целью ликвидировать Шукра, но его судьба пока неизвестна.