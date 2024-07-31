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23:33, 31 июля 2024Мир

Раскрыта личность погибшего при ударе по Бейруту военного

SNN: при израильском ударе по Бейруту погиб иранский военный советник
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате израильского авиаудара по Бейруту (столица Ливана) погиб иранский военный советник Милад Бейди. Личность погибшего раскрыл телеканал SNN.

Отмечается, что Бейди жил рядом с военным руководителем движения «Хезболла» Фуадом Шукром.

Ранее стало известно, что Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране.

Израиль считает Фуада Шукра ответственным за атаку на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Израильская армия нанесла удар по пригороду Бейрута с целью ликвидировать Шукра, но его судьба пока неизвестна.

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      Евгений Силаев
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