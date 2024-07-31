Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:05, 31 июля 2024Культура

Раскрыты подробности ДТП с участием сына Анджелины Джоли и Брэда Питта

Page Six: приемный сын Джоли и Питта многократно попадал в ДТП на велосипеде

Фото: Regina Wagner / Globallookpress.com

Приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс многократно попадал в ДТП на электровелосипеде. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

Отмечается, что при этом молодой человек почти никогда не надевает шлем. «Его друзья обеспокоены из-за этого. Он ведет себя безрассудно. Они переживают», — рассказал собеседник издания.

Второй источник сообщил, что на данный момент Джоли находится с 20-летним Паксом в больнице, его состояние стабильно.

Ранее стало известно, что сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль. Сообщалось, что молодой человек пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время движения. Водитель вызвал «скорую помощь» и полицию. После осмотра сына знаменитостей экстренно доставили в больницу из-за опасений кровоизлияния в мозг.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше