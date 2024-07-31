Раскрыты подробности ДТП с участием сына Анджелины Джоли и Брэда Питта

Page Six: приемный сын Джоли и Питта многократно попадал в ДТП на велосипеде

Приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс многократно попадал в ДТП на электровелосипеде. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

Отмечается, что при этом молодой человек почти никогда не надевает шлем. «Его друзья обеспокоены из-за этого. Он ведет себя безрассудно. Они переживают», — рассказал собеседник издания.

Второй источник сообщил, что на данный момент Джоли находится с 20-летним Паксом в больнице, его состояние стабильно.

Ранее стало известно, что сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль. Сообщалось, что молодой человек пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время движения. Водитель вызвал «скорую помощь» и полицию. После осмотра сына знаменитостей экстренно доставили в больницу из-за опасений кровоизлияния в мозг.