Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс попал в аварию на велосипеде

Сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс попал в ДТП. Он передвигался на электровелосипеде, когда его сбила машина на одном из перекрестков в Лос-Анджелесе. Об инциденте сообщает TMZ.

Сообщается, что 20-летний Пакс пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время движения. Водитель вызвал «скорую помощь» и полицию. После осмотра молодого человека экстренно доставили в больницу из-за опасений кровоизлияния в мозг. В итоге у пострадавшего была зафиксирована травма головы и ушиб бедра. Вскоре его выпишут из больницы.

У Питта и Джоли трое приемных детей — Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов трое биологических детей — Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Ранее стало известно, что Пакс Джоли-Питт начал карьеру художника и организовал свою первую выставку.