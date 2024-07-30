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12:04, 30 июля 2024Культура

Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс попал в аварию на велосипеде

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс попал в ДТП. Он передвигался на электровелосипеде, когда его сбила машина на одном из перекрестков в Лос-Анджелесе. Об инциденте сообщает TMZ.

Сообщается, что 20-летний Пакс пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время движения. Водитель вызвал «скорую помощь» и полицию. После осмотра молодого человека экстренно доставили в больницу из-за опасений кровоизлияния в мозг. В итоге у пострадавшего была зафиксирована травма головы и ушиб бедра. Вскоре его выпишут из больницы.

У Питта и Джоли трое приемных детей — Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов трое биологических детей — Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Ранее стало известно, что Пакс Джоли-Питт начал карьеру художника и организовал свою первую выставку.

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      Андрей Шеньшаков
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