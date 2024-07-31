Регина Тодоренко похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась сумкой Miu Miu за 284 тысячи рублей

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась роскошной сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость разместила коллаж из снимков, на которых она предстала в светлых свободных джинсах, бежевых кроссовках и белом кардигане в черную полоску. Помимо этого, звезда собрала волосы в пучок и воспользовалась солнцезащитными очками.

В качестве аксессуаров она выбрала крупные золотые серьги и кольца. Свой образ Тодоренко завершила черной сумкой бренда Miu Miu, декорированной карманами и фурнитурой золотистого цвета. Известно, что стоимость данного аксессуара на официальном сайте составляет 3,3 тысячи долларов (284 тысячи рублей).

В мае Регина Тодоренко назвала свою фигуру в нижнем белье почти идеальной. Знаменитость станцевала перед камерой в спортивном топе на лямках и с V-образным декольте и трусах с заниженной талией и на резинке с логотипом американского бренда Calvin Klein.