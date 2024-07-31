Певица Рианна в леопардовом нижнем белье снялась в рекламе Savage X Fenty

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе снялась в рекламе собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница поделилась видео, в котором продемонстрировала фигуру в комплекте нижнего белья, оформленном леопардовым принтом. При этом она надела черно-коричневую шубу и белые остроносые туфли.

Визажисты сделали знаменитости яркий макияж, нанеся на глаза сияющие тени, а на губы — красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в кудри.

Ранее сообщалось, что Рианна прошлась по улице в плиссированной мини-юбке бренда Miu Miu и приподняла ее перед камерой.