Россиянам посоветовали простые способы не навредить здоровью во время бега

Тренер Гуляева: подготовить тело к бегу поможет улучшение подвижности суставов

Тренер и эксперт фитнес-клубов XFIT Юлия Гуляева рассказала, на какие важные нюансы надо обратить внимание новичку, чтобы начать заниматься бегом без вреда для здоровья. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Гуляева рассказала, что, хотя бег и считается естественным для человека типом движения, подготовить к нему тело все же необходимо. Иначе у людей, ранее никогда не занимавшихся этим видом спорта или ведущих сидячий образ жизни, ударная нагрузка может негативно повлиять на суставы и поясницу.

Первым простым способом сделать занятие бегом безопасным для здоровья тренер назвала устранение мышечных дисбалансов и улучшение подвижности суставов, прежде всего коленных, голеностопных и тазобедренных. Эта мера поможет правильно распределить нагрузку и защитить колени и поясницу. Также эксперт посоветовала укреплять мышцы кора, так как они обеспечивают слаженную работу конечностей и удерживают правильное положение тела при беге.

Еще одна рекомендация Гуляевой — улучшить подвижность грудной клетки и избавиться от зажимов диафрагмы, чтобы обеспечить качественное дыхание при беге. «Дыхание во время бега смешанное — одновременно носом и ртом. Оно не должно быть поверхностным и частым, наоборот, старайтесь дышать глубоко и размеренно. Кроме того, дыхание должно быть ритмичным», — отметила эксперт.

Чтобы выполнять эти условия, она посоветовала первое время дышать в определенном ритме: например, на два шага вдох, на два — выдох. Ритм будет зависеть от темпа: чем он выше, тем чаще придется дышать.

Кроме того, Гуляева призвала новичков не ходить на пробежку каждый день, так как это приведет к перетренированности и напрочь отобьет желание заниматься, а также не пытаться сразу же развивать высокую скорость.

Типичная ошибка новичков в беге — начинать слишком быстро, выдыхаться через 500 метров и оставшуюся часть дистанции преодолевать в страданиях и с зашкаливающим пульсом. Правильнее и полезнее начинать бежать в медленном темпе, чтобы размяться и «вработаться», и, если останутся силы, прибавить во второй части пробежки Юлия Гуляева фитнес-тренер

В заключение эксперт посоветовала всем, кто хочет добиться прогресса в беге, задуматься о питании. По ее словам, перед тренировкой важно не переедать и не употреблять жирную, тяжелую еду, молочные продукты, фрукты и овощи, так как подобная пища может вызвать дискомфорт в желудке. «Следите за питьевым режимом, чтобы не допустить обезвоживания. Пейте, если хочется, не ограничивайте себя какими-то цифрами и нормами потребления жидкости. И не перегружайтесь, следите за самочувствием и реакцией организма на нагрузку», — резюмировала специалистка.

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