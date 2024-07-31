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10:51, 31 июля 2024Россия

Россиянин напал на водителя скорой помощи

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи на проспекте Большевиков. Об этом стало известно 78.ru.

Накануне очевидцы заявили в экстренные службы о том, что у дома во дворе лежит мужчина. Спустя час в дежурную часть позвонил диспетчер «03» и сказал, что по тому же адресу мужчина напал на бригаду скорой помощи.

Прибывшие по вызову полицейские задержали в 56-летнего гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Он из хулиганских побуждений избил руками и ногами 54-летнего водителя бригады скорой помощи. После неадекватный горожанин сломал правое зеркало на служебном авто.

Пострадавший сам пришел в травмпункт, где ему диагностировали ушибы и ссадины локтевого сустава, множественные ссадины спины и поясницы, а также ссадину лобной области.

Ранее сообщалось, что в Крыму глухонемая пациентка ударила ножом врача, который не смог вылечить ей грыжу восемь лет назад.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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