Россиянин напал на водителя скорой помощи

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи на проспекте Большевиков. Об этом стало известно 78.ru.

Накануне очевидцы заявили в экстренные службы о том, что у дома во дворе лежит мужчина. Спустя час в дежурную часть позвонил диспетчер «03» и сказал, что по тому же адресу мужчина напал на бригаду скорой помощи.

Прибывшие по вызову полицейские задержали в 56-летнего гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Он из хулиганских побуждений избил руками и ногами 54-летнего водителя бригады скорой помощи. После неадекватный горожанин сломал правое зеркало на служебном авто.

Пострадавший сам пришел в травмпункт, где ему диагностировали ушибы и ссадины локтевого сустава, множественные ссадины спины и поясницы, а также ссадину лобной области.

Ранее сообщалось, что в Крыму глухонемая пациентка ударила ножом врача, который не смог вылечить ей грыжу восемь лет назад.