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20:57, 31 июля 2024Экономика

Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

Жителя Нижнего Новгорода пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

Кадр: Telegram-канал «Экстренный вызов 112»

Жителя Нижнего Новгорода пришлось выкапывать из квартиры, заваленной мусором. Пенсионер в течение нескольких лет складировал в своем жилье найденный на свалках хлам, сообщает РЕН ТВ.

Из-за большого количества мусора в доме появились тараканы и крысы. Соседи жалуются, что грызуны портят стены в их квартирах. Недовольные жильцы несколько раз обращались в полицию и к властям. Администрация города пыталась заставить россиянина убраться, а когда он отказался, привлекла к делу врачей. Мужчину отправили на лечение, однако через некоторое время он вернулся и продолжил приносить в квартиру хлам.

Вещи полностью заполнили квартиру и отрезали хозяину путь наружу. Спасатели вызвали кран, чтобы поговорить с ним через окно, однако пенсионер их проигнорировал. Замок в двери квартиры пришлось вскрыть, а кучи мусора внутри убирать лопатами. Из-за сильного запаха полицейские надели противогазы.

Россиянина отправили на обследование в психиатрическую больницу. Власти города планируют выселить мужчину — он проживает в муниципальной квартире.

Ранее стало известно о жителе Протвино, который на протяжении года складировал в своей квартире хлам с помоек. Соседи переживают, что из-за хлама может произойти пожар.

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      Александра Качан
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