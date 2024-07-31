Россиянка свесила с балкона четвертого этажа двухлетнего сына и угрожала его скинуть

В Новоалтайске женщина угрожала скинуть с четвертого этажа двухлетнего сына

В Новоалтайске многодетная 37-летняя женщина угрожала скинуть с четвертого этажа двухлетнего сына. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 29 июля в одном из общежитий города. Свесившую ребенка с балкона россиянку заметил очевидец, который помог спасти мальчика. Каким образом, не уточняется.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на жизнь ребенка. Сейчас она находится под стражей. В СК также добавили, что россиянка является матерью четверых детей. Органы опеки изъяли их из семьи и поместили в специализированное учреждение.

Ранее в Бердянске Запорожской области пьяные мужчина и женщина скинули чужих детей с балкона пятого этажа. Как стало известно, мать оставила трехлетнего сына и годовалую дочь с малознакомыми людьми, а сама уехала. Малышей без верхней одежды и с различными травмами обнаружили возле подъезда жилого дома.