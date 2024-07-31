Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:20, 31 июля 2024Ценности

Россиянкам назвали привлекающий мужчин на свидании цвет помады

Стилист Алина Макк: красный цвет помады на свидании привлекает мужчин

Фото: Daria Gordova / Unsplash

Стилистка Алина Макк назвала россиянкам привлекающий внимание мужчин на свидании цвет помады. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, заинтересовать спутника в данном случае поможет указанное косметическое средство красного оттенка. При этом необходимо подобрать подходящий собственной внешности тон. В то же время можно также надеть лодочки аналогичного цвета.

Кроме того, эксперт порекомендовала подчеркнуть шею, ключицы и челюстную зону посредством цепочки с кулоном и красивых серег.

В июне стилистка Ольга Ким посоветовала россиянкам надеть на первое свидание «платье доярки».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше