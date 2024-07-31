Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

Российские военные официально завершили работу в аэропорту Звартноц в Ереване

В аэропорту Звартноц в Ереване состоялась официальная церемония по случаю завершения службы российских пограничников. Об этом сообщает ТАСС.

Российские военные официально завершили работу в Звартноце в соответствии с решением, принятым весной 2024 года. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что они покинут аэропорт 1 августа.

В мероприятии приняли участие начальник Погрануправления ФСБ России в Армении Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Эдгар Унанян, а также депутаты парламента республики, российские дипломаты и другие.

По словам Голубицкого, российские пограничники достойно выполнили поставленные задачи. Он также выразил надежду, что в будущем безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне силами Еревана.

Ранее Совет национальной безопасности Армении объявил дополнительный набор солдат в аэропорт Звартноц из-за решения о выводе с объекта пограничников из России. В ведомстве допустили, что после выхода российских военных в аэропорту могут появиться очереди, но добавили, что скопления людей образовывались и во время службы пограничников из России.