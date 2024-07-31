Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады-2024

Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам пятого соревновательного дня, в рамках которого разыграли 18 комплектов наград, представители страны выиграли три золотые медали. Чэнь Юйси и Цюань Хунчань первенствовали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, Дэн Явэнь победила в BMX-фристайле у женщин, а Пань Чжаньлэ с мировым рекордом победил в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Теперь в активе Китая девять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. На втором месте располагается Франция (восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград). Тройку сильнейших замыкает Япония (8,3,4).

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.