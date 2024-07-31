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23:55, 31 июля 2024Спорт

Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам пятого соревновательного дня, в рамках которого разыграли 18 комплектов наград, представители страны выиграли три золотые медали. Чэнь Юйси и Цюань Хунчань первенствовали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, Дэн Явэнь победила в BMX-фристайле у женщин, а Пань Чжаньлэ с мировым рекордом победил в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Теперь в активе Китая девять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. На втором месте располагается Франция (восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград). Тройку сильнейших замыкает Япония (8,3,4).

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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