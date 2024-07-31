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07:31, 31 июля 2024Силовые структуры

Следствие потребовало ареста вице-губернатора российского региона

Следствие просит арестовать вице-губернатора Хабаровского края Никонова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Следствие просит арестовать заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, следователь требует отправить чиновника под стражу до 30 сентября.

Ранее вице-губернатора дальневосточного региона спросили о том, признает ли он свою вину. Задержанный ответил отрицательно.

Чиновник, который стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере при заключении контрактов, теперь подозревается и по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Никонова задержали по делу о коррупции 30 июля. Сейчас его допрашивают представители силовых структур. С 2014 по 2020 год он работал в департаменте здравоохранения города Москвы, а в 2020 году он занял свой нынешний пост.

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      Екатерина Кашурникова
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