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20:29, 31 июля 2024Спорт

«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

«Спартак» разгромил «Динамо» в матче группового этапа Кубка России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» на своем поле разгромил «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 31 июля и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В составе красно-белых в первом тайме отличился Манфред Угальде. Во второй половине игры Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов забил с игры.

«Спартак» в следующем туре Кубка России 14 августа на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». «Динамо» в тот же день дома примет одноклубников из Махачкалы.

После двух туров чемпионата России «Динамо» с шестью очками делит первое место с «Зенитом». В активе «Спартака» три очка, команда располагается на седьмой позиции.

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      Алексей Гусев
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