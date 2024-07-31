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15:05, 31 июля 2024Россия

Спасателям пришлось выносить 200-килограммового россиянина из квартиры к медикам

В Уфе спасателям пришлось выносить 200-килограммового мужчину из квартиры

В Уфе спасателям пришлось выносить к медикам 200-килограммового мужчину, так как он самостоятельно не мог передвигаться. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

За помощью спасателей обратилась бригада скорой помощи, которая приехала на вызов к мужчине. Сотрудники МЧС транспортировали тяжело больного пациента со второго этажа в машину медиков.

На опубликованных МЧС кадрах видно, как группа спасателей спускает по лестнице носилки с мужчиной весом 200 килограмм. Видеозапись заканчивается тем, что его грузят в карету скорой помощи.

В апреле 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов четыре часа вызволяли из квартиры. Жителя столицы, который не выходил из дома более 10 лет, разместили в автомобиле скорой помощи повышенной вместимости.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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