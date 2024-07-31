Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

Спасенного в Хабаровском крае тигренка Синдбада подарили Минскому зоопарку

Спасенный в России амурский тигренок Синдбад нашел новый дом. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram.

По данным издания, животное, которому помогли выжить в Хабаровском крае, подарили Минскому зоопарку. При этом министр юстиции России и председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко пообещал, что хищнику подберут подругу.

Известно, что в ноябре 2023 года тигренка со сломанной лапой спас неравнодушный россиянин. Позже животное вылечили, однако выпускать его в дикую природу было опасно.

Ранее в июле модельная походка льва из Приморья попала на видео. На размещенных кадрах был запечатлен хищник по кличке Гефест, прогуливающийся по территории парка «Белый лев».