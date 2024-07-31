Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:00, 31 июля 2024Моя страна

Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

Спасенного в Хабаровском крае тигренка Синдбада подарили Минскому зоопарку

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Спасенный в России амурский тигренок Синдбад нашел новый дом. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram.

По данным издания, животное, которому помогли выжить в Хабаровском крае, подарили Минскому зоопарку. При этом министр юстиции России и председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко пообещал, что хищнику подберут подругу.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Известно, что в ноябре 2023 года тигренка со сломанной лапой спас неравнодушный россиянин. Позже животное вылечили, однако выпускать его в дикую природу было опасно.

Ранее в июле модельная походка льва из Приморья попала на видео. На размещенных кадрах был запечатлен хищник по кличке Гефест, прогуливающийся по территории парка «Белый лев».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

      Постпред Ирана при ООН раскрыл причастных к убийству Хании

      Маск согласился подраться с Мадуро

      Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

      В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

      Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

      Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

      Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

      Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

      В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше