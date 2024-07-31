Стал известен исход операции по пришиванию человеку вынесенной океаном ноги

В Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую откусила белая акула

В Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую он потерял в схватке с белой акулой. Об этом сообщает The Guardian.

23-летний Кай Маккензи катался на доске в океане у побережья провинции Новый Южный Уэльс 23 июля, когда его атаковала большая белая акула. Молодой человек смог отбиться от хищной рыбы, однако она откусила ему ногу. Тем не менее он сумел поймать подходящую волну и добраться до берега, истекая кровью. Там сразу несколько человек бросились ему на помощь и наложили на культю жгут. Его ногу через некоторое время вынесло на пляж. Конечность положили на лед и отправили в больницу вслед за хозяином.

Стало известно, что исход операции по пришиванию конечности оказался неудачным. Маккензи опубликовал на странице в социальной сети снимок из больницы, на котором стоит на одной ноге в окружении знакомых. «Заметили, что чего-то не хватает?» — пошутил молодой человек в подписи к фотографии.

Маккензи поблагодарил всех, кто поддержал его и пожертвовал деньги на лечение. Кроме того, он заявил, что собирается вернуться в океан «в кратчайшие сроки».

Ранее американские и ирландские ученые опубликовали кадры, показывающие последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Исследователи утверждают, что подобный случай впервые удалось снять на видео.