Стало известно о планах бывшего замглавы российского региона пойти на СВО

Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Тюменской области хотел пойти на СВО

Обвиняемый в коррупции бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отрицает попытку скрыться от следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Из материалов дела следует, что Вахрин собирался пойти на специальную военную операцию (СВО). Адвокат экс-замглавы Тюменской области также заявил, что его подзащитный не знал о факте возбуждения уголовного дела и направлялся в сборный пункт для отправки в зону СВО.

Ранее собеседник агентства рассказала, что на следующий день после возбуждения уголовного дела Вахрин попытался скрыться вместе со вторым фигурантом дела директором компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексеем Гоцыком, однако их план не осуществился.

8 июня Басманный суд столицы арестовал Вахрина до 6 августа. Он проходит обвиняемым по стать 290 УК РФ. Также до 6 августа суд арестовал и Гоцыка, который считается предполагаемым взяткодателем.

