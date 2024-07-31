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09:53, 31 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о серии взрывов в Донецке

ТАСС: в Донецке произошло не менее десяти взрывов, работает ПВО
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Донецке произошло не менее десяти взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, серия взрывов была мощной. Оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР) также проинформировали о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, взрывы в городе подтвердил мэр Алексей Кулемзин в Telegram.

Помимо этого, Telegram-канал «Mash на Донбассе» пишет, что ПВО работает в центральной части Донецка. По словам очевидцев, снаряд ударил по частному дому в Пролетарском районе.

25 июля сообщалось, что в Донецке прогремело четыре мощных взрыва. Как уточнялось, сработали средства ПВО.

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      Кристина Есикова
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