Стало известно об ударе по «Кракену» в Харьковской области

Координатор подполья Лебедев: по «Кракену» в Харьковской области нанесен удар

В городе Чугуев Харьковской области был нанесен удар по бойцам подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что удар был нанесен в 04:45. По его словам, на месте также находились иностранцы.

24 июля Лебедев сообщал, что российские войска поразили расположение украинских военных из «Кракена» и штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) в поселке Лесное Харьковской области, где находится окружная дорога и дорожная развязка в сторону Белгорода. Как заявил координатор подполья, накануне туда прибыли до 200 военнослужащих ВСУ.