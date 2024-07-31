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13:41, 31 июля 2024Силовые структуры

Трое молодых россиян предстанут перед судом за публичное сожжение Библии

На Ставрополье трех молодых людей осудят за публичное сожжение Нового Завета

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые публично сожгли Библию в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном ведомстве.

Юноши обвиняются по статьям 213 («Хулиганство») и 148 («публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ. Дело будет рассматривать Новоалександровский районный суд.

По версии следствия, все произошло в мае. Трое молодых людей, находясь во дворе домовладения в Новоалександровске, сожгли Новый Завет. Происходящее злоумышленники снимали на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.

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      Олеся Мицкевич
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