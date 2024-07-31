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11:24, 31 июля 2024Мир

В России назвали неминуемое последствие убийства главы политбюро ХАМАС

Сенатор Карасин: убийство Хании приведет к обострению на Ближнем Востоке
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании неминуемо приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим прогнозом сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Произошла акция, которая неминуемо приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке

Григорий Карасинпредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам

«Сейчас международному сообществу нужно задуматься над тем, каким образом принять меры по ликвидации возможности подобного рода актов, иначе мир предстанет перед довольно сложной и страшной альтернативой», — сообщил Карасин.

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара со стороны Израиля по его резиденции в ночь на среду, 31 июля. ХАМАС подтвердило гибель Хании, назвав атаку вероломной.

Председатель высшего революционного комитета йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС является террористическим преступлением.

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      Алена Шевченко
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