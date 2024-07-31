В двух городах Киевской области произошли взрывы

ТСН: в Борисполе и Броварах Киевской области прозвучали взрывы

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

По данным телеканала, взрывы произошли в Броварах и Борисполе. Других подробностей в публикации не приводится.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. В городе уже более четырех часов звучит воздушная тревога. До этого взрывы были слышны в Черниговской и Житомирской областях.

Во вторник, 30 июля, взрывы неоднократно раздавались в подконтрольном украинским властям Харькове. Незадолго до этого Воздушные силы Украины сообщали о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией в области.

