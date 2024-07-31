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12:51, 31 июля 2024Россия

В Госдуме сообщили о принятии «принципиальной поправки» в проект закона о гаджетах на СВО

Депутат ГД Иванов: депутаты примут поправку к законопроекту о гаджетах на СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Госдума примет «принципиальную поправку» в проекту закона об использовании гаджетов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Максим Иванов в Telegram.

Ранее в документ было внесено положение об отправке военнослужащих на гауптвахту за пользование гаджетами. Это вызвало критику со стороны ряда военкоров и блогеров, освещающих тему СВО.

По словам Иванова, он выслушал мнение многих командиров и назвал их критику аргументированной. «В результате приняли компромиссное решение. Отменили постановление о принятии закона», — написал он. Теперь законопроект будет заново рассмотрен во втором чтении.

При новом рассмотрении будет внесена поправка, подчеркнул депутат. Она позволит бойцам использовать смартфоны и другие электронные устройства, если те способствуют выполнению солдатами своих обязанностей. Поправка будет принята 31 августа, отметил Иванов. «Считаю, мы поступили правильно», — заключил он.

Ранее военкор Александр Коц заявил о необходимости пойти дальше и полностью пересмотреть закон об использовании гаджетов в Вооруженных силах России. «Одной рукой говорим, что воюем с коллективным НАТО, а другой главным врагом называем смартфон. Непоследовательно как-то», — написал он.

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      Алан Босиков
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