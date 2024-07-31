Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:28, 31 июля 2024Путешествия

В Индии трое мужчин устроили слежку за туристкой и пристали к ней во время прогулки

Фото: Hamish Blair / Getty Images

В индийском городе Джайпур трое мужчин устроили слежку за туристкой и пристали к ней во время прогулки. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в отеле Amer Palace. Когда девушка из Аргентины изучала территорию гостиницы, она заметила, что за ней следуют незнакомцы. Вскоре они начали приставать к отдыхающей.

Туристка обратилась в полицию с жалобой. Правоохранители изучили множество записей с камер видеонаблюдения и смогли арестовать виновных. Ими оказались трое мужчин 20, 21 и 29 лет.

Ранее на Кипре британская туристка переночевала с новым знакомым из клуба, а потом обвинила его в принуждении к сексу. Она заявила, что над ней надругались, пока она была пьяной и не могла отреагировать на происходящее.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

      Постпред Ирана при ООН раскрыл причастных к убийству Хании

      Маск согласился подраться с Мадуро

      Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

      В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

      Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

      Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

      Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

      Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

      В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше