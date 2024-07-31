В Индии трое мужчин устроили слежку за туристкой и пристали к ней во время прогулки

В индийском городе Джайпур трое мужчин устроили слежку за туристкой и пристали к ней во время прогулки. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в отеле Amer Palace. Когда девушка из Аргентины изучала территорию гостиницы, она заметила, что за ней следуют незнакомцы. Вскоре они начали приставать к отдыхающей.

Туристка обратилась в полицию с жалобой. Правоохранители изучили множество записей с камер видеонаблюдения и смогли арестовать виновных. Ими оказались трое мужчин 20, 21 и 29 лет.

Ранее на Кипре британская туристка переночевала с новым знакомым из клуба, а потом обвинила его в принуждении к сексу. Она заявила, что над ней надругались, пока она была пьяной и не могла отреагировать на происходящее.