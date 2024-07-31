В Индии вор не смог обокрасть кафе и оставил свои деньги на стойке

В Индии вор забрался в кафе, ничего не нашел и оставил деньги за бутылку воды

В Индии вор проник ночью в кафе, не нашел в нем денег и, расстроившись, оставил плату за бутылку воды. Об этом пишет News9Live.

Забавный инцидент засняли камеры наблюдения в деревне Махешварам, штат Телингана. Преступник с маской на лице забрался в кафе посреди ночи и принялся обшаривать помещение в поисках хоть каких-то ценностей.

Через некоторое время он осознал, что в заведении нет ничего, что он мог бы украсть. Камера запечатлела, как ночной вор тяжело вздохнул, достал из холодильника бутылку воды, потом вытащил из кошелька банкноту в 20 рупий (20 рублей), картинным жестом бросил ее на стойку и ушел.

В данный момент полиция Махешварама пытается разыскать взломщика. Следователи предположили, что это опытный вор, который знал, что его снимает камера наблюдения. Своим представлением, по их мнению, он решил артистически выразить разочарование несостоявшейся кражей.

В июле 2023 года сообщалось, что в Индии неизвестные взломали ворота дома пожилого мужчины, ничего не похитили и оставили ему денег. Рядом со вскрытыми воротами пенсионер обнаружил купюру в 500 рупий (516 рублей).