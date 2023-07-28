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15:02, 28 июля 2023Из жизни

Загадочные воры проникли в дом 80-летнего мужчины и оставили ему денег

News9Live: воры в Индии проникли в дом пенсионера и оставили ему 500 рупий

Фото: Joseph Campbell / Reuters

В Индии неизвестные взломали ворота дома пожилого мужчины, ничего не похитили и оставили ему денег. Об этом сообщает News9Live.

80-летний житель Нью-Дели отправился в город Гургаон, штат Харьяна, чтобы повидаться с сыном в пятницу, 21 июля. Там ему сообщили, что в его жилище проникли воры. Пенсионер поспешил обратно вместе с сыном и обнаружил, что замок на воротах его дома действительно вскрыт.

Однако после того как мужчины тщательно осмотрели здание и двор, выяснилось, что загадочные взломщики ничего не взяли. Они даже не попытались вскрыть шкафы и прочую мебель, где могли находиться ценности. Более того, рядом со взломанными воротами они обнаружили купюру в 500 рупий (554,5 рубля).

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Почему воры не взяли ни одной вещи и оставили пенсионеру деньги, остается неизвестным. Мужчина позже признался, что у него в доме и не было никаких ценностей.

Ранее сообщалось, что вор, укравший ноутбук у мужчины, прислал письмо с извинениями и вернул файл с исследовательской работой. Преступник объяснил, что похитил компьютер из-за бедности, но не собирается портить проект обворованного.

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    Никита Савин
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