Укравший ноутбук вор прислал владельцу сообщение с извинениями и нужный файл

NDTV: укравший ноутбук вор прислал владельцу его исследовательскую работу и извинился

Вор, укравший ноутбук у мужчины, прислал письмо с извинениями и вернул файл с исследовательской работой. Об этом сообщает NDTV.

После кражи вор отправил владельцу ноутбука сообщение, в котором объяснил причину своего поступка и извинился. «Мне нужны были деньги, потому что я еле свожу концы с концами. Я вижу, что ты занимался исследовательской работой, поэтому я приложил файл с проектом к письму. Если тебе нужные еще какие-нибудь файлы, пожалуйста, предупреди меня до 12 утра понедельника, так как я нашел клиента», — объяснился злоумышленник.

Когда обокраденный мужчина опубликовал скриншот письма в своем аккаунте в Twitter, многие пользователи выразили сочувствие вору. «Пожалуйста, кто-нибудь, предложите этому парню работу. Он порылся в ноутбуке и нашел исследовательскую работу, он ценит усилия и время, которые были на это потрачены. Честно говоря, я бы нанял его, если бы у меня были средства», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в США вор забыл ключи на месте преступления в компании по производству пончиков и вернулся за ними. Он также забрал ключи от принадлежащего пекарне автомобиля, но не стал похищать сам автомобиль.

