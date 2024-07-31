В Израиле запретили министрам говорить об убийстве лидера ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху запретила министрам высказываться об убийстве лидера ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запретила министрам высказываться относительно убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Министрам было дано указание никак не комментировать произошедшее», — передает издание.

Кроме того, авторы материала добавили, что подобную рекомендацию получили депутаты Кнессета (израильского парламента).

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов. Представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан пообещал, что убийство главы политбюро палестинского радикального движения в Тегеране повлечет ответные меры в адрес Израиля. По его словам, гибель Хании не повлияет на политику руководства движения и его структур.