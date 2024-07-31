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15:12, 31 июля 2024Россия

В Москве подросток затянулся вейпом знакомого и рухнул без сознания

В Москве подросток покурил вейп знакомого и отравился

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 15-летний подросток оказался в отделении токсикологии после того, как покурил вейп. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как рассказал юноша, он попросил затянуться вейпом у одного из своих знакомых, когда находился на улице. Уже возле дома у подростка закружилась голова, начало темнеть в глазах, и он рухнул без сознания.

Прибывшая после звонка прохожих скорая помощь доставила пострадавшего в токсикологию Детской городской больницы №13 с отравлением. При этом анализ крови, проведенный врачами, не выявил следов наркотических и психотропных веществ.

Ранее, в октябре 2023 года, двое школьников в возрасте 12 и 15 лет покурили электронную сигарету в туалете учебного заведения, после чего почувствовали себя плохо. В результате у них диагностировали отравление неизвестным веществом. Одного из подростков пришлось поместить в реанимацию.

Кроме того, в Саратовской области сразу несколько школьников отравились жидкостью для вейпа, флакон с которой разбил семиклассник. Семерым подросткам потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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