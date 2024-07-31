В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

В Пензе подрались мужчины в костюмах Чебурашки и канистры, их сняли на видео

В Пензе подрались мужчины в костюмах Чебурашки и канистры бензина. Снятый очевидцами видеоролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

Драка ростовых кукол произошла на одной из городских заправок. Пассажиры проезжавшего мимо автомобиля сняли, как Чебурашка и канистра бьют друг друга руками и ногами. После одного из ударов голова Чебурашки сильно склонилась на бок.

«Красавцы!» — говорит женский голос за кадром.

Ранее житель Забайкалья приревновал девушку к ростовой кукле. После этого он набросился на россиянку и сильно избил ее, ему под руку попал также дед и бабушка девушки. В суде участники конфликта помирились.

