Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 31 июля 2024Россия

В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

В Пензе подрались мужчины в костюмах Чебурашки и канистры, их сняли на видео

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

В Пензе подрались мужчины в костюмах Чебурашки и канистры бензина. Снятый очевидцами видеоролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

Драка ростовых кукол произошла на одной из городских заправок. Пассажиры проезжавшего мимо автомобиля сняли, как Чебурашка и канистра бьют друг друга руками и ногами. После одного из ударов голова Чебурашки сильно склонилась на бок.

«Красавцы!» — говорит женский голос за кадром.

Ранее житель Забайкалья приревновал девушку к ростовой кукле. После этого он набросился на россиянку и сильно избил ее, ему под руку попал также дед и бабушка девушки. В суде участники конфликта помирились.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

      Один из фигурантов дела Булгакова умер в СИЗО

      В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

      Эрдоган назвал убийство лидера ХАМАС подлым актом запугивания

      Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

      В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

      Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

      Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

      В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

      Командир «Ахмата» рассказал о безвыходном положении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше