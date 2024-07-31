В российском регионе молния ударила в мужчин

В Татарстане двое мужчин получили травмы в результате удара молнии

В Лаишевском районе Татарстана двое мужчин получили травмы в результате удара молнии. Об этом рассказали РИА Новости в Республиканской клинической больнице, куда привезли пострадавших.

По данным агентства, россияне передвигались под дождем, когда их поразила молния. Региональные медики отметили, что 39-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени 30 процентов поверхности тела. Он помещен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

Вторым пострадавшим оказался 52-летний мужчина. Пациент поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль и онемение в области ног. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что в Кемерово во время грозы молния ударила в мужчину, катавшегося по городу на велосипеде. Пострадавшему попытались помочь оказавшиеся рядом автомобилисты.