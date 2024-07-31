В Совфеде заявили о неизбежности принятия обязанностей гражданина России для мигрантов

Сенатор Широков: мигранты с неизбежностью примут обязанности граждан России

Мигранты с неизбежностью примут обязанности граждан России. Такое мнение выразил сенатор Анатолий Широков, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Становясь российским гражданином, они должны не только знать русский язык, историю, культуру, уважать это все, но и понимать, что как граждане они имеют обязательства перед этой страной», — сказал член Совфеда.

По его мнению, для выходцев из республик Средней Азии возможность жить в России с правами гражданина является серьезным бонусом, так как в социально-экономической сфере россияне лучше защищены, а также имеют более высокий уровень жизни.

«Именно стремясь к получению прав гражданина на нашей территории, в нашей стране эти люди с неизбежностью будут принимать обязанности», — заключил он.

31 июля Государственная Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства России за неисполнение постановки на воинский учет. Изменения вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».