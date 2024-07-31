Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 31 июля 2024Россия

В Совфеде заявили о неизбежности принятия обязанностей гражданина России для мигрантов

Сенатор Широков: мигранты с неизбежностью примут обязанности граждан России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мигранты с неизбежностью примут обязанности граждан России. Такое мнение выразил сенатор Анатолий Широков, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Становясь российским гражданином, они должны не только знать русский язык, историю, культуру, уважать это все, но и понимать, что как граждане они имеют обязательства перед этой страной», — сказал член Совфеда.

По его мнению, для выходцев из республик Средней Азии возможность жить в России с правами гражданина является серьезным бонусом, так как в социально-экономической сфере россияне лучше защищены, а также имеют более высокий уровень жизни.

Материалы по теме:
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

«Именно стремясь к получению прав гражданина на нашей территории, в нашей стране эти люди с неизбежностью будут принимать обязанности», — заключил он.

31 июля Государственная Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства России за неисполнение постановки на воинский учет. Изменения вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Медведь вынес мусорный бак из гостиницы и украл дыню

      Командира взвода из Москвы обвинили в насилии над подчиненным

      Стобалльники по ЕГЭ из одного региона России получат десятки тысяч рублей

      США захотели лишить Китай возможности получать полупроводники

      Ищущего на Кавказе родственников истощенного бойца СВО на костыле сняли на видео

      В России создали умного робота-камикадзе

      Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

      У Boeing сменился генеральный директор

      В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше