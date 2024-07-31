Россияне долго судились за многомиллионную выплату после гибели сына на СВО. Что решил Верховный суд?

Верховный суд хочет лишить соцвыплат отца погибшего на СВО бойца

Верховный суд (ВС) России назвал причины отказа в выплатах родителям погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Свою позицию ВС изложил в ходе рассмотрения дела жительницы Владивостока, которая пожаловалась, что отец ее сына несправедливо оформил на себя страховую сумму, единовременное пособие, денежную компенсацию на общую сумму в 6,5 миллионов рублей.

Женщина не согласилась с действиями бывшего мужа и попыталась доказать в судах нижней инстанции, что он не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал, что сын отправился на СВО.

Однако в судах Владивостока матери ответили, что отец не был лишен родительских прав и имел полное право на эти выплаты.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ВС назвал неучастие в воспитании ребенка основанием для отказа в выплатах

Тогда женщина обратилась в Верховный суд. Там решили, что при назначении выплат родителям погибших в СВО детей нужно учитывать не только наличие родительских прав и факт родства, но и участие в воспитании, моральную, духовную и материальную поддержку ребенка. В ВС заявили, что, если отец или мать этого не делали, это «является нарушением норм процессуального и материального права».

В результате дело направили на повторное рассмотрение.

Ранее другой бросивший семью россиянин потребовал выплату за погибшего на СВО сына

До этого о похожей ситуации рассказывали в Следственном комитете (СК) России. Военный, погибший на СВО, завещал своим братьям все положенные за него выплаты, однако свою претензию на деньги заявил отец.

Уточняется, что из трех братьев двое являются малолетними и находятся под опекой старшего. Отец же ушел из семьи и не принимал участия в воспитании детей, однако потребовал, чтобы крупную сумму денег в связи с гибелью военнослужащего перевели ему.

Разбираться СК в этом вопросе поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

В «гробовых» деньгах отказывали и вдове бойца СВО

Другой случай отказа в социальных выплатах произошел с вдовой мобилизованного на СВО из Башкирии. Причиной стало то, что мужчина так и не добрался до фронта: прежде чем отправиться в зону боевых действий, он должен был прибыть в военную часть в Челябинской области. По дороге туда он напился, уснул и уже не проснулся. Рядом с ним нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови — высокое содержание спирта, 3,7 промилле.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Страховая компания отказала вдове и троим его детям в «гробовых» выплатах, так как мужчина отравился этиловым спиртом, а не получил ранения на фронте. Суд с этими доводами согласился, и вдова не получила выплаты в размере 6 миллионов рублей.