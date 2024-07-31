Вице-губернатора Хабаровского края арестовали на два месяца

Вице-губернатора Хабаровского края Никонова арестовали на два месяца

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-губернатора дальневосточного региона будет находиться в СИЗО до 29 сентября.

Ранее Никонова спросили о том, признает ли он свою вину. Задержанный ответил отрицательно.

Чиновник, который стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере при заключении контрактов, теперь подозревается и по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Никонова задержали по делу о коррупции 30 июля. С 2014 по 2020 год он работал в департаменте здравоохранения города Москвы, а в 2020 году он занял свой нынешний пост.