Вице-губернатора Хабаровского края арестовали на два месяца

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-губернатора дальневосточного региона будет находиться в СИЗО до 29 сентября.
Ранее Никонова спросили о том, признает ли он свою вину. Задержанный ответил отрицательно.
Чиновник, который стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере при заключении контрактов, теперь подозревается и по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Никонова задержали по делу о коррупции 30 июля. С 2014 по 2020 год он работал в департаменте здравоохранения города Москвы, а в 2020 году он занял свой нынешний пост.