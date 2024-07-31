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07:47, 31 июля 2024Силовые структуры

Вице-губернатора Хабаровского края арестовали на два месяца

Вице-губернатора Хабаровского края Никонова арестовали на два месяца

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-губернатора дальневосточного региона будет находиться в СИЗО до 29 сентября.

Ранее Никонова спросили о том, признает ли он свою вину. Задержанный ответил отрицательно.

Чиновник, который стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере при заключении контрактов, теперь подозревается и по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Никонова задержали по делу о коррупции 30 июля. С 2014 по 2020 год он работал в департаменте здравоохранения города Москвы, а в 2020 году он занял свой нынешний пост.

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      Екатерина Кашурникова
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