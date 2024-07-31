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10:25, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Врач назвал лучший напиток для утоления жажды

Врач Продеус назвал охлажденную воду с газом лучшим напитком для утоления жажды

Фото: PxHere

Врач-иммунолог и педиатр Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвал лучший напиток для утоления жажды. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Именно охлажденная газированная вода лучше всего утоляет жажду», — сказал доктор. Он пояснил, что такой вывод сделали ученые по итогам исследования, участники которого в течение 12 часов не пили жидкость, а затем пробовали различную воду.

Ранее кардиолог Герман Гандельман в эфире «Жить здорово!» заявил, что во время жары не рекомендуется пить алкоголь. По его словам, такая привычка провоцирует проблемы с сердцем.

Перед этим врач-терапевт Елена Малышева назвала сорбет лучшим на свете десертом. Ее коллега, офтальмолог Михаил Коновалов, при этом указал, что наиболее полезным является арабский рецепт приготовления сорбета.

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      Маргарита Щигарева
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