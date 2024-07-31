Врач развеяла популярный миф о влиянии секса на женское здоровье

Акушер-гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что не существует научных доказательств того, что отсутствие секса вредит женскому здоровью. Популярный миф об этом она развеяла в комментарии «Известиям».

Доктор заявила, что отсутствие секса не провоцирует гормональный сбой, застой крови в органах малого таза и не приводит к развитию миом и других осложнений. Уланкина объяснила, что заболевания мочеполовой системы у женщин возникают по множеству причин — из-за наследственности, тяжелых родов, эндокринных заболеваний, операций, воспалений и инфекций.

Опущение матки — пролапс — также появляется не из-за отсутствия секса, а в основном из-за возрастного ослабления мышц тазового дна, отметила врач. Предотвратить развитие этой патологии помогает тренировка с помощью упражнений Кегеля.

Акушер-гинеколог также рассказала, что, если человек здоров, секс практически не влияет на состояние его сердечно-сосудистой системы. По словам доктора, во время интимной близости человек тратит примерно столько энергии, сколько во время пробежки в щадящем режиме.

Ранее Уланкина рассказала, что пережить магнитную бурю и облегчить самочувствие при скачках давления метеозависимым людям могут помочь несколько простых правил. В частности, стимулировать кровообращение поможет небольшая прогулка на свежем воздухе, заявила она.