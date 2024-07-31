Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили дрон в Куйбышевском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Куйбышевского района средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — сообщил глава региона.

По его данным, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей о попытке атаки он не привел.

В ночь на среду, 31 июля, ВСУ пытались ударить и по Ростовской области — там силы ПВО перехватили один дрон, никто не пострадал. Кроме того, власти сообщали о попытке атаке на Брянскую область.