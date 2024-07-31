Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 31 июля 2024Россия

ВСУ пытались ударить по еще по одному российскому региону

Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Ростовской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 31 июля, пытались ударить по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил Голубев, уточнив, что дрон был перехвачен на северо-западе региона.

Примерно в то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о попытке атаки беспилотника Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 31 июля власти сообщали о попытке атаке на Брянскую область. Кроме того, в Белгородской области жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после удара ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Полковник ФСБ рассказала о подготовке сотрудниц женского отделения спецназа «Альфа»

      Три дрона ВСУ пытались ударить по региону России

      Зампред правительства российского региона отказался признать вину

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса позагорала в бикини в откровенной позе

      У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

      В Госдуме решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

      На военном аэродроме в Кривом роге прозвучал взрыв

      Названа необычная секс-поза для яркого оргазма

      ВСУ пытались ударить по еще по одному российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше