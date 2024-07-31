Ярослав Мудрый остался без меча в российском городе

У памятника Ярославу Мудрому в Ярославле отвалился меч

У памятника князю Ярославу Мудрому в Ярославле заржавел и отвалился меч. Власти города собираются вернуть основателю оружие, сообщает «Подъем».

По словам местных жителей, меч начал отваливаться около месяца назад. Некоторое время кусок ножен лежал возле ног скульптуры, затем его отправили на временное хранение в «Горзеленхозстрой». В организации отметили, что в отделении оружие от остальной статуи виновата коррозия, а не вандалы.

«В настоящее время ведется работа по определению подрядной организации, которая займется восстановлением памятника. Работы планируют начать в ближайшее время», — заявили власти Ярославля.

Ранее в Калининграде появился необычный памятник Владимиру Маяковскому. Известного поэта изобразили с ноутбуком и наушниками.