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14:47, 31 июля 2024Экономика

Юрист оценил длительность бракоразводного процесса Бакальчук

Юрист Русяев: развод Бакальчук может затянуться на годы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бракоразводный процесс богатейшей женщины России и основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук может затянуться на годы. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Он отметил, что длительность процесса зависит от ряда нюансов, и продолжаться он может от нескольких месяцев до нескольких лет, особенно когда речь идет о разделе крупного бизнеса. Одним из факторов является наличие или отсутствие у супругов брачного контракта.

Если его нет, как в ситуации с Бакальчук, раздел имущества осуществляется согласно законодательству РФ, объяснил юрист. Русяев подчеркнул, что при рассмотрении дела суду необходимо будет определить, какая часть Wildberries была создана до брака, какая — в его процессе, а также оценить вклад супругов в развитие компании.

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Осложняет процесс и наличие у Бакальчуков несовершеннолетних детей, интересы каждого ребенка суд должен будет учесть при вынесении решения об опеке и алиментах. К тому же с самого начала возник большой общественный интерес ко всей ситуации с маркетплейсом, что может оказать дополнительное давление на суд или участников и, как следствие, затянуть процесс.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Первым о проблемах объявил Владислав Бакальчук, который обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Супруг пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

«Это не рейдерский захват. Это развод», — опровергла сообщения Татьяна Бакальчук. «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — уточнила она.

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