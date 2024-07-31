Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 31 июля 2024Экономика

Запасы нефти в США упали

За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 3,44 млн баррелей
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 3,44 млн баррелей. О падении запасов сырья со ссылкой на данные министерства энергетики страны сообщает «Интерфакс».

Сейчас в хранилищах остается 433,05 миллиона баррелей. Сокращение запасов стало неожиданностью — эксперты ожидали снижения на 1,1 миллиона баррелей. В то же время товарные запасы бензина упали на 3,66, а запасы дистиллятов выросли на 1,53 миллиона баррелей. По оценкам аналитиков, запасы бензина должны были снизиться на 1,29, а дистиллятов — на 900 тысяч баррелей.

Тем временем на торгах стоимость сентябрьских фьючерсов нефти Brent опустилась почти до 80 долларов за баррель, рекордно низкой отметки за последние полтора месяца. На минимуме нефть торговалась по цене 80,06 доллара — за три недели Brent подешевел более чем на семь долларов за баррель. Основной причиной называют низкий спрос со стороны Китая и ожидание продолжения переговоров между Израилем и ХАМАС.

На министерской встрече стран-участниц ОПЕК+ в июне решили продлить квоты по добыче нефти до конца третьего квартала 2025 года. Общий объем добычи альянса в этот период времени без возможных дополнительных ограничений отдельными странами сократят до 40,46 миллиона баррелей в сутки.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

      Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

      Замедлению российской экономики нашли объяснение

      В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

      В США признали нехватку денег для Украины

      Совбез ООН проведет заседание из-за смерти главы ХАМАС

      Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?

      В Германии захотели сократить пособия по безработице для мигрантов

      Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

      Доктор объяснил причины распада личности у алкоголиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше