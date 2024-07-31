Запасы нефти в США упали

За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 3,44 млн баррелей

За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 3,44 млн баррелей. О падении запасов сырья со ссылкой на данные министерства энергетики страны сообщает «Интерфакс».

Сейчас в хранилищах остается 433,05 миллиона баррелей. Сокращение запасов стало неожиданностью — эксперты ожидали снижения на 1,1 миллиона баррелей. В то же время товарные запасы бензина упали на 3,66, а запасы дистиллятов выросли на 1,53 миллиона баррелей. По оценкам аналитиков, запасы бензина должны были снизиться на 1,29, а дистиллятов — на 900 тысяч баррелей.

Тем временем на торгах стоимость сентябрьских фьючерсов нефти Brent опустилась почти до 80 долларов за баррель, рекордно низкой отметки за последние полтора месяца. На минимуме нефть торговалась по цене 80,06 доллара — за три недели Brent подешевел более чем на семь долларов за баррель. Основной причиной называют низкий спрос со стороны Китая и ожидание продолжения переговоров между Израилем и ХАМАС.

На министерской встрече стран-участниц ОПЕК+ в июне решили продлить квоты по добыче нефти до конца третьего квартала 2025 года. Общий объем добычи альянса в этот период времени без возможных дополнительных ограничений отдельными странами сократят до 40,46 миллиона баррелей в сутки.