Зарубежная авиакомпания отказалась пускать россиян на рейс в Грузию

Qatar Airways не пустила россиян на рейс в Грузию из-за отсутствия страховки

Авиакомпания Qatar Airways не пустила россиян на рейс в Грузию из-за отсутствия страховки. Об этом пишет Profi.Travel.

По данным издания, туристы, проводящие свой отпуск в Катаре, решили продолжить отдых в Грузии. Перед посадкой в самолет представители зарубежного перевозчика потребовали у них медицинскую страховку на период пребывания в республике. Ее у путешественников не оказалось.

Соотечественникам дали ссылку, по которой можно было оформить полис. Однако оплата не проходила, тогда в перелете россиянам было отказано. Теперь они планируют подавать претензию к авиакомпании.

В результате туристам пришлось продлевать проживание в арабской стране и покупать новые авиабилеты. Отмечается, что в Катаре отдыхающие провели пять дней, медстраховка у них была действительна на весь этот срок.

«Обязательную страховку для туристов, въезжающих в Грузию, перенесли на 2026 год, — пояснили Profi.Travel в компании Georgia Travel. — Соответственно, отказ в перелете не имеет законных оснований».

Российских туристок, избитых полицейскими в аэропорту турецкой Антальи, два месяца отказываются выпускать на родину. Они в отчаянии жалуются, что деньги на аренду жилья почти закончились.